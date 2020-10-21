د.حماد عبدالله يكتب: الإعلام المصري و"المحافظات " !!

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:53 ص
بوابة الفجر
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كنت قد نشرت هذا المقال فى جريدة ( روزاليوسف) يوم الجمعة 25/12/2009 ووجدت من الواجب أن أعيد نشره اليوم ( لعل وعسى!! والمقال هو ...
أعتقد أنني أول من ناديت بأن ينتقل الأعلام المصري وخاصة برامجة الشهيرة مثل ( صباح الخير يامصر ) ( والبيت بيتك ) وكذلك بعض البرامج التي حازت علي أعلى نسب مشاهدة برنامج " أتكلم " وبرنامج " إختراق " وبرنامج " كلام والسلام " والذي غير عنوانة إلي عنوان غير مقبول وهو " كلام مسئول " والذي عبرت عنه في مقال سابق بأنه برنامج لتلميع بعض المسئولين وللأسف أغلب من إستضافهم البرنامج هم فاشلين في سياساتهم وفي تنفيذهم لأدوارهم وكان أول المسئولين الذين إستضافهم هذا البرنامج ( محافظ القاهرة ) وللأسف الشديد أخر مسئول إستضافه هذا البرنامج ( بالحظ) أيضاً هو ( وزير التعليم واللاتربية ) !! للتدليل على فشل فلسفة البرنامج !!
وقد إستطاع التليفزيون المصري أن يلبي لي هذا الحلم أو الرغبة ، بأن أنتقل إلي عواصم المحافظات ببعض هذه البرامج ولمدة قليلة ، ثم عاد أدراجة إلي الأستوديوهات في ماسبيرو ، مقللاً وجع الدماغ ، والإنتقال ووجع القلب ، حيث أننا لا نستمر في عمل جاد فترة طويلة ، وأعود مرة أخري اليوم ،، لكي أشاطر الوزير "أنس الفقي" بأن يستعيد هذه الفترة التي بدأها في التليفزيون المصري  حينما جاء إلي ماسبيرو ، وأن يضخ الدم والجلوكوز مره أخري إلي تلك المنظومة الهامة في شرايين الإعلام المصري بأن ينتقل ببرامج شعبية إلي عواصم المحافظات جميعها ، بداية من الخارجة في الوادي الجديد ، ودشنا في محافظة الأقصر الجديدة ، وغيرهم من عواصم ومدن مصر المنسية ، لكي يكشف عن المثقفين في هذه المدن ، في برامج ( التوك شو )، وأن ينقل بعدسات البرامج عن المخزون القومي من الأصول المنسية سواء في محيط بحيرة السد العالي ، وما يحدث هناك من ثروات مهددة سواء من السمك أو التماسيح التي لا تجد أي إستثمار لصيدها وتصنيعها والإستفادة من لحومها وجلودها . 
وكذلك في مناطق توشكي ، وشرق العوينات ، ومنطقة مرسي علم أكبر منطقة جذب سياحي علي شاطيء البحر الأحمر .
نحتاج لبرنامج ينقل لنا الحرف الشعبية مثل صناعات الكليم والحصير والفخار والملابس الشعبية والموسيقي الشعبية التي جائتنا من ( أبنود ) علي يد ودفع أديبنا " عبد الرحمن الأبنودي "  في صورة راقية في شهر رمضان الماضي ، نريد الإنتقال إلي مواطن هذه الفنون وهذه الحرف الشعبية المصرية !!

نريد أن نقدم للأمة ، صورة عن مصر العميقة ، مصر العليا ، من الصعيد "الجواني" ، نريد أن نساعد سياسات الإستثمار في صعيد مصر ، بإعلام حي من هذه المناطق من "البلينا" ، ومن "ديروط" ، ومن "أبيدوس" ومن "دندرة" ، ومن "إسنا" ، ومن" نجع حمادى" ومن "كلابشة" ، ومن"النوبة العظيمة" .
إن مواد الأعلام هناك غزيرة وتستحق إهتمام أنس الفقي ورجاله !!  
واليوم أعيد نشر المقال لأوجهه للمسئول عن الإعلام فى (مصر) وهيئاته المتعددة والتى ظهرت فى حياتنا بعد تطبيق ما جاء بدستور 2014 ، وهناك مسئول صديق الأستاذ / أسامة هيكل فهل لنا أن نقرأ المقال مرة أخرى لعلنا نجد أنفسنا فى إحتياج أشد من الماضى لتطبيق ما جاء فيه.

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