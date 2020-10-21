د.حماد عبدالله يكتب: الإعلام المصري و"المحافظات " !!













كنت قد نشرت هذا المقال فى جريدة ( روزاليوسف) يوم الجمعة 25/12/2009 ووجدت من الواجب أن أعيد نشره اليوم ( لعل وعسى!! والمقال هو ...

أعتقد أنني أول من ناديت بأن ينتقل الأعلام المصري وخاصة برامجة الشهيرة مثل ( صباح الخير يامصر ) ( والبيت بيتك ) وكذلك بعض البرامج التي حازت علي أعلى نسب مشاهدة برنامج " أتكلم " وبرنامج " إختراق " وبرنامج " كلام والسلام " والذي غير عنوانة إلي عنوان غير مقبول وهو " كلام مسئول " والذي عبرت عنه في مقال سابق بأنه برنامج لتلميع بعض المسئولين وللأسف أغلب من إستضافهم البرنامج هم فاشلين في سياساتهم وفي تنفيذهم لأدوارهم وكان أول المسئولين الذين إستضافهم هذا البرنامج ( محافظ القاهرة ) وللأسف الشديد أخر مسئول إستضافه هذا البرنامج ( بالحظ) أيضاً هو ( وزير التعليم واللاتربية ) !! للتدليل على فشل فلسفة البرنامج !!

وقد إستطاع التليفزيون المصري أن يلبي لي هذا الحلم أو الرغبة ، بأن أنتقل إلي عواصم المحافظات ببعض هذه البرامج ولمدة قليلة ، ثم عاد أدراجة إلي الأستوديوهات في ماسبيرو ، مقللاً وجع الدماغ ، والإنتقال ووجع القلب ، حيث أننا لا نستمر في عمل جاد فترة طويلة ، وأعود مرة أخري اليوم ،، لكي أشاطر الوزير "أنس الفقي" بأن يستعيد هذه الفترة التي بدأها في التليفزيون المصري حينما جاء إلي ماسبيرو ، وأن يضخ الدم والجلوكوز مره أخري إلي تلك المنظومة الهامة في شرايين الإعلام المصري بأن ينتقل ببرامج شعبية إلي عواصم المحافظات جميعها ، بداية من الخارجة في الوادي الجديد ، ودشنا في محافظة الأقصر الجديدة ، وغيرهم من عواصم ومدن مصر المنسية ، لكي يكشف عن المثقفين في هذه المدن ، في برامج ( التوك شو )، وأن ينقل بعدسات البرامج عن المخزون القومي من الأصول المنسية سواء في محيط بحيرة السد العالي ، وما يحدث هناك من ثروات مهددة سواء من السمك أو التماسيح التي لا تجد أي إستثمار لصيدها وتصنيعها والإستفادة من لحومها وجلودها .

وكذلك في مناطق توشكي ، وشرق العوينات ، ومنطقة مرسي علم أكبر منطقة جذب سياحي علي شاطيء البحر الأحمر .

نحتاج لبرنامج ينقل لنا الحرف الشعبية مثل صناعات الكليم والحصير والفخار والملابس الشعبية والموسيقي الشعبية التي جائتنا من ( أبنود ) علي يد ودفع أديبنا " عبد الرحمن الأبنودي " في صورة راقية في شهر رمضان الماضي ، نريد الإنتقال إلي مواطن هذه الفنون وهذه الحرف الشعبية المصرية !!





نريد أن نقدم للأمة ، صورة عن مصر العميقة ، مصر العليا ، من الصعيد "الجواني" ، نريد أن نساعد سياسات الإستثمار في صعيد مصر ، بإعلام حي من هذه المناطق من "البلينا" ، ومن "ديروط" ، ومن "أبيدوس" ومن "دندرة" ، ومن "إسنا" ، ومن" نجع حمادى" ومن "كلابشة" ، ومن"النوبة العظيمة" .

إن مواد الأعلام هناك غزيرة وتستحق إهتمام أنس الفقي ورجاله !!