تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:31 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يستضيف نادى مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الأربعاء نادى بورتو البرتغالي ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: اديرسون.

خط الدفاع: والكر، آكي، ستونز، ميندي.

خط الوسط: فيرناندينهو، رودريجو، برناندو سيلفا.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، أجويرو، رياض محرز.

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