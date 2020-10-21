انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:52 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات بالمحاور.


وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.


وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

أخبار تهمك

ممثل شهير يعلن عن إصابته بالسرطان

منذ حوالي 3 ساعات

محمود محي الدين: يكشف مفاجأة بشأن هدف السيسي في حجم الاستثمارات (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأرصاد تكشف أكثر المناطق تأثرا بموجة الطقس السيىء (فيديو)

منذ 37 دقيقة

مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة بشأن عمله في الأهلي مع جوزيه

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يرفض التخلي عن حارسه الأول

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس قطاع الناشئين بالأهلى يقترح اعطاء فرصة لبعض العناصر المميزة

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأرصاد تكشف العلاقة بين منخفض حمادة وموجة عدم الاستقرار (فيديو)

منذ أقل من ساعة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 22 ساعة

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 ص

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

محمود محي الدين: يكشف مفاجأة بشأن هدف السيسي في حجم الاستثمارات (فيديو)

08:57 ص

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

الزمالك يرفض التخلي عن حارسه الأول

08:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»