الأرصاد تكشف أكثر المناطق تأثرا بموجة الطقس السيىء (فيديو)

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:44 ص
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال اليومين المقبلين.

وقالت شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إن حالة عدم استقرار الطقس التي بدأت أمس على السواحل الشمالية مستمرة حتى الأحد، ومن المتوقع زيادة كمية الأمطار وامتدادها إلى مناطق الوجه البحري والدلتا، معلقا "البحيرة وكفر الشيخ من أكثر المناطق التي ستتعرض لأمطار في الدلتا.

وأشارت إلى أن الأمطار ستكون متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية، بينما تكون متوسطة على الدلتا، لافتة إلى أن الأمطار ستتراوح ما بين متوسطة وغزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، وتمتد إلى محافظات الدلتا، بينما تكون خفيفة ومتوسطة على القاهرة غدا الخميس.

وأوضحت أن كمية الأمطار ستزيد على السواحل الشمالية والجه البحري ومدن القناة والقاهرة ابتداء من الجمعة والسبت والأحد، مع احتمالية تحولها إلى سول في بعض مناطق شمال ووسط سيناء، لافتة إلى وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة على شمال الصعيد من الجمعة حتى الأحد.

وتابعت "بصفة عامة حالة الأمطار متوسطة الشدة، لا تقارن بأمطار مارس ولا عاصفة التنين، مواقع التواصل الاجتماعي أحدثت ضجة ولا يوجد أي قلق"، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا من الخميس حتى الأحد لتصل إلى 25 على القاهرة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع نشوب رياح مثيرة للأتربة على المناطق التي تشهد أمطار رعدية. 

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2020، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

طقس الأربعاء نهارًا

- طقس مائل للحرارة القاهرة، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على الوجه البحري، أمطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح معتدلة.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم، مطروح، وسيوة، وخفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.


- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس حار على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على "السلوم- مطروح- سيوة"، وتكون من خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من البحيرة، وكفر الشيخ.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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