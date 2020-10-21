أحمد داش: تركت الكرة من أجل الفن وأفكر في ممارسة الإخراج والكتابة

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أوضح الفنان الشاب أحمد داش، أنه كان يُمارس كرة القدم منذ صغره، حيث أنه كان يلعب في نادي إنبي،

وبسبب مواعيد البروفات والتصوير بدأ يتغيب عن حضور التمارين الرياضية مما جعله يبتعد عن لعب كرة القدم.



وتحدث أحمد داش خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على فضائية "dmc" أن بدايته في مجال الفن كانت من خلال مشاركته في الإعلانات، لافتًا إلى أنه خضع لاختبار كاميرا لفيلم "لا مؤاخذة" مع عمرو سلامة وبعد أسبوع تواصلوا معه وطلبوا منه التصوير.





وأشار أحمد داش إلى أنه يعشق الإخراج وبدأ يحب الكتابة، مُوضحًا أنه يتمنى تقديم أعمال صادقة وحقيقية سواء قدمها كممثل أو مخرج أو سيناريست.