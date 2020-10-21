موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:40 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام
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يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره بورتو البرتغالي اليوم الأربعاء 21 اكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.


وستقام المباراة بين مانشستر سيتي وبورتو في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


ونجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بالمباراة الماضية أمام آرسنال بنتيجة هدف نظيف، وذلك في إطار منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.


يذكر أن مانشستر سيتي ودع بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على يد أولمبيك ليون الفرنسي من دور الربع نهائي.

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