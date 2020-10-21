سمير صبري عن محمود ياسين ونجلاء فتحي : كان في بينهما كميا

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أكد الفنان القدير سمير صبري إن الراحل محمود ياسين، كان دائما يشارك النجمة نجلاء فتحي وهي أكثر فنانة قدم معها أعمال سينمائية ناجحة قائلا "في حصيلة أعماله الفنية شارك الفنانة نجلاء فتحي كثنائي ظل لفترة طويلة من الأعمال السينمائية، كثيرا أوي الثنائي ده استمر في أعمال سينمائية تقريباً 25 فيلما وهي أكثر فنانة عملت معه، وأنا شخصياً شاركتهم في خمسة منها أهمها”أختي” و”الشيطان إمرأة” و”حب وكبرياء”و “لا يأمن كنت حبيبي “.





وأضاف خلال لقائه في برنامج الكلمه الاخيره مع الأعلامية لميس الحديدي "لوجود ”كان في كمياء بينهما ” وكانا محبوبين ونجوم شباك وقتها، بالإضافة لرغبة رمسيس نجيب وقتها في خلق فاتن حمامة جديدة ممثلة، مشيرًا إلى أن نجلاء فتحي، لها ثلاثة أعمال قامت بها الفنانة فاتن حمامة مثل “اذكريني” وحب في الظلام “وتم تحويله لحب في البركان”، حيث كان ثنائيا متميزا نجحا في الاستمرار وجذب الأنظار”.





يشار إلي أن محمود ياسين، توفي يوم الخميس الماضي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز ال 79.