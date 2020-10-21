موعد مباراة الإياب بين الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:38 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره نادي الوداد المغربي، مساء الجمعة المقبلة، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وتقام مباراة الأهلي أمام الوداد، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا في ذهاب البطولة أمام الوداد، بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما كل من محمد مجدي أفشة وعلي معلول، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم السبت الماضي.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم الجمعة المقبلة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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