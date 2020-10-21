قصف إسرائيلي على القنيطرة يستهدف مجموعات موالية لحزب الله وإيران

أعلن المرصد السوري، اليوم الأربعاء، أن القصف الإسرائيلي على القنيطرة استهدف مدرسة يتواجد فيها مجموعات موالية لحزب الله اللبناني وإيران، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام سورية، إن المدفعية الإسرائيلية أصابت مستشفىً مدمراً، وموقع مراقبة في محافظة القنيطرة جنوب البلاد، قرب الحدود.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف أحد المراصد في جباثا الخشب.

وأشارت الوكالة إلى أنباء عن استهداف المدفعية الإسرائيلية منطقة تل الدرعية في القنيطرة، بعدد من القذائف، مؤكدةً أن الأضرار مادية.