الأرصاد تكشف العلاقة بين منخفض حمادة وموجة عدم الاستقرار (فيديو)

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:33 ص
هدى عبدالرازق
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طمأن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، المصريين بشأن تخوفهم أن يشهد فصل خريف عنيف جويا، قائلا: "منقدرش نقول أن السنة هتكون صعبة.. البداية مش قوية".

وأشار "شاهين"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن موجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد هى حالة طبيعية وليست عنيفة، لافتا إلى أننا لن نشبه هذه الموجة بحالة عدم الاستقرار التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر 2019، والتي اطلق عليها "منخفض حمادة".

وأضاف أنه تم رصد حالة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد منذ 10 أيام، معلقا: "موجة عدم الاستقرار غير قوية، ولكن لا يجب الاستهانة بها"، لافتا إلى أن ذروة الموجة الجمعة والسبت والأحد.

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2020، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

طقس الأربعاء نهارًا

- طقس مائل للحرارة القاهرة، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على الوجه البحري، أمطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح معتدلة.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم، مطروح، وسيوة، وخفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.


- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس حار على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على "السلوم- مطروح- سيوة"، وتكون من خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من البحيرة، وكفر الشيخ.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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