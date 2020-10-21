مدحت العدل: الزمالك أقوى فريق في القارة.. وهنبارك لبعض يوم 6 نوفمبر

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:26 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعرب السيناريست مدحت العدل عن اشتياقه الشديد لجمهوره، وذلك بعد ابتعاده عن التواصل معهم لمدة طويلة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

كتب مدحت العدل تغريدة جديدة قال فيها :"إلى كل الأصدقاء والمتابعين، وحشتوني، ومُبتعد؛ لإني بصدد التحضير لعمل ضخم".

وتابع مدحت العدل قائلاً:"لكني متابع لفريقي العظيم الزمالك، أقوى فريق في القارة، وإن شاء الله نبارك لبعض يوم 6 نوڤمبر، حبي واحترامي".


وفي سياق آخر، يستعد مدحت العدل لتقديم أكثر من مشروع خلال الفترة المقبلة منهم فيلم "بطل عادي" مع الفنان محمد رمضان، ومسلسل "حتى لا يطير الدخان" مع مصطفى شعبان.

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