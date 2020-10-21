موعد مباراة إنتر ميلان وبوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق إنتر ميلان لمواجهة نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني اليوم الأربعاء في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.









وخسر إنتر ميلان مباراته الأخيرة قبل تلك المواجهة أمام ميلان في ديربي المدينة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو.









وستقام تلك المباراة بين إنتر ميلان وبوروسيا مونشنجلادباخ في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









وسيلتقي ريال مدريد مع شاختار دونيتسك الأوكراني في إطار نفس الجولة بتلك المجموعة مساء اليوم في السابعة إلا خمس دقائق.



