رئيس قطاع الناشئين بالأهلى يقترح اعطاء فرصة لبعض العناصر المميزة

أقترح التشيكى ميشال بروكيتش، المدير الفنى لقطاع الناشئين بنادى الأهلى، على مسؤولي القلعة الحمراء إعطاء فرصة لبعض العناصر التى تستحق التواجد فى تدريبات الفريق الأول للمارد الأحمراء خلال الفترة المقبلة.









وقد رشح بروكيتش أحمد عبد القادر حمدى بعد ضمه من سبارتا براج التشيكى، بجانب عبد الرحمن أشرف مانو وأحمد السيد، بالإضافة إلى مصطفى إلياس.









وهناك اتفاق مبدئى بين بروكيتش وجهاز الكرة بنادى الأهلى، على تصعيد عدد من العناصر بالقطاع للتواجد بتدريبات الفريق الأول وتحديدا بعد انتهاء مشوار الفريق فى دورى أبطال إفريقيا.









ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي مساء الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الجارية، بملعب القاهرة الدولي.









وكان الأهلي قد حسم لقاء الذهاب في المغرب بهدفين دون رد، بواسطة محمد مجدي قفشة وعلي معلول.











