رئيس قطاع الناشئين بالأهلى يقترح اعطاء فرصة لبعض العناصر المميزة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:08 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
أقترح التشيكى ميشال بروكيتش، المدير الفنى لقطاع الناشئين بنادى الأهلى، على مسؤولي القلعة الحمراء إعطاء فرصة لبعض العناصر التى تستحق التواجد فى تدريبات الفريق الأول للمارد الأحمراء خلال الفترة المقبلة.


وقد رشح بروكيتش أحمد عبد القادر حمدى بعد ضمه من سبارتا براج التشيكى، بجانب عبد الرحمن أشرف مانو وأحمد السيد، بالإضافة إلى مصطفى إلياس.


وهناك اتفاق مبدئى بين بروكيتش وجهاز الكرة بنادى الأهلى، على تصعيد عدد من العناصر بالقطاع للتواجد بتدريبات الفريق الأول وتحديدا بعد انتهاء مشوار الفريق فى دورى أبطال إفريقيا.


ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي مساء الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الجارية، بملعب القاهرة الدولي.


وكان الأهلي قد حسم لقاء الذهاب في المغرب بهدفين دون رد، بواسطة محمد مجدي قفشة وعلي معلول.



أخبار تهمك

ممثل شهير يعلن عن إصابته بالسرطان

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

مرتضى منصور: "أعداء الوطن عايزين يولعوا في البلد"

منذ ساعة و 27 دقيقة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 16 ساعة

قد يتم بيع النادي.. مدرب غزل المحلة يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 4 ساعات

محمود محي الدين: يكشف مفاجأة بشأن هدف السيسي في حجم الاستثمارات (فيديو)

منذ أقل من ساعة

مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة بشأن عمله في الأهلي مع جوزيه

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الزمالك يرفض التخلي عن حارسه الأول

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس قطاع الناشئين بالأهلى يقترح اعطاء فرصة لبعض العناصر المميزة

منذ ساعة الا ربع

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين الأيام المقبلة

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 ص

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

محمود محي الدين: يكشف مفاجأة بشأن هدف السيسي في حجم الاستثمارات (فيديو)

08:57 ص

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

الزمالك يرفض التخلي عن حارسه الأول

08:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»