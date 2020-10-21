"حبيبتى يا وش الخير" أغنية جديدة لحسن شاكوش من توقيع إسلام كابونجا

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يستعد المطرب الشعبي حسن شاكوش لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "حبيبتى يا وش الخير" ومن المُقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وهي من كلمات إسلام كابونجا وألحان مصطفى شكرى وتوزيع إسلام ساسو.







وفي سياق آخر، طرح حسن شاكوش مؤخرًا أغنية "بسكوتاية مقرمشة" الذى طرحها شاكوش مع حمادة مجدي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وتصدرت تريند "يوتيوب"، بعد طرحها مباشرةً، والمهرجان من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان نادر زكي، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو والكليب من إخراج أحمد أشرف "توتى".





وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:" أنتي بسكوتاية مقرمشة، يا بت ده أنتي قطة مخربشة، أموت فيكي وأنتي مفرفشة، قاعدة جوة قلبي مربعة، انتي لوحدك بأربعة، كل حاجة فيكي فيها منفعة مدلعة".







