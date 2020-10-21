أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية اليوم الأربعاء 21-10-2020

سجلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 21-10-2020 في أسواق الصاغة المصرية استقرار.





وجاءت أسعار الذهب اليوم الاربعاء 21-10-2020 في محلات الذهب المصرية كالآتى:

سعر جرام الذهب عيار : 830 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 : 711 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 : 949 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب : 6640 جنيهًا.





أسعار الذهب العالمية :

وكانت أسعار الذهب شهدت في تعاملات الأمس الثلاثاء استقرار ، بعد ارتفاعات حققتها يوم الأثنين بقيمة 5 جنيهات للجرام.

وبدأت أسعار الدولار في تسجيل ارتفاعات خلال تعاملات هذا الأسبوع على المستوى العالمي مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية؛ لتصل في تعاملات الأمس اعلى مستويات 1900 دولار للأوقية في العقود الآجلة.