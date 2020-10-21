الأرصاد: طقس مائل الحرارة على القاهرة والوجه البحري

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأربعاء، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية.


وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس حارًا في جنوب سيناء مع رياح معتدلة، وأن يكون الطقس حارًا في شمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:


القاهرة العظمى 31 والصغرى 20
الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19
مرسى مطروح العظمى 28 والصغرى 20
بورسعيد العظمى 30 والصغرى 24
دمياط العظمى 30 والصغرى 22
الإسماعيلية العظمى 33 والصغرى 20
السويس العظمى 32 والصغرى 21
العريش العظمى 31 والصغرى 21
طابا العظمى 31 والصغرى 22
سانت كاترين العظمى 27 والصغرى 16
شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 25
الغردقة العظمى 34 والصغرى 25
الفيوم العظمى 35 والصغرى 19
بني سويف العظمى 35 والصغرى 19

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