زيدان: لا نفكر في الكلاسيكو فلدينا مباراة قوية أمام شاختار

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن فريقه يركز على مباراة شاختار في دوري أبطال أوروبا.









وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الكلاسيكو؟ نفكر في مباراة وشاختار فريق فهو تنافسي، ولديه إصابات لكنه فريق رائع وقد أثبتوا ذلك".









وتابع: "إيسكو أثبت دائمًا أنه لاعب رائع، وليس لديَّ شك في ذلك، أنتم تتحدثون عنه كأنه المخطئ الوحيد أمام قادش، لكننا كنا جميعًا مخطئين، وكلنا نريد التغيير".









وأضاف: "كرة القدم تغيَّرت، وهناك الكثير من الحدة، وحتى تلعب بقوة عليك التدرب بوتيرة مماثلة لما ترغب في الوصول إليه، وهذا ما نحاول فعله".









وأكمل: "أنا أؤيد الضغط المتقدم، لنجعل الأمور أصعب على الخصوم، لهذا علينا أن نكون مستعدين للغاية".









وأتم: "لقد أظهر هذا الفريق في اللحظات الصعبة أنه جيد للغاية، وصحيح يمكننا القيام بالأشياء بشكل أفضل وسنفعل ذلك، لكن عموما جميع الفرق واجهت صعوبات في بداية الموسم، ومتأكد أننا سنتحسن".