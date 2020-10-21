زيدان: لا نفكر في الكلاسيكو فلدينا مباراة قوية أمام شاختار

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:49 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن فريقه يركز على مباراة شاختار في دوري أبطال أوروبا.


وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الكلاسيكو؟ نفكر في مباراة وشاختار فريق فهو تنافسي، ولديه إصابات لكنه فريق رائع وقد أثبتوا ذلك".


وتابع: "إيسكو أثبت دائمًا أنه لاعب رائع، وليس لديَّ شك في ذلك، أنتم تتحدثون عنه كأنه المخطئ الوحيد أمام قادش، لكننا كنا جميعًا مخطئين، وكلنا نريد التغيير".


وأضاف: "كرة القدم تغيَّرت، وهناك الكثير من الحدة، وحتى تلعب بقوة عليك التدرب بوتيرة مماثلة لما ترغب في الوصول إليه، وهذا ما نحاول فعله".


وأكمل: "أنا أؤيد الضغط المتقدم، لنجعل الأمور أصعب على الخصوم، لهذا علينا أن نكون مستعدين للغاية".


وأتم: "لقد أظهر هذا الفريق في اللحظات الصعبة أنه جيد للغاية، وصحيح يمكننا القيام بالأشياء بشكل أفضل وسنفعل ذلك، لكن عموما جميع الفرق واجهت صعوبات في بداية الموسم، ومتأكد أننا سنتحسن".

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