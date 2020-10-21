"نيتفلكس" تطرح إعلان آخر أعمال بطل فيلم "بلاك بانثر" الراحل

عرضت شبكة "نيتفلكس" الأمريكية، الإعلان الترويجي لآخر فيلم سينمائي يشارك في بطولته الممثل الأمريكي الراحل، تشادويك بوسمان، بطل الفيلم الشهير "بلاك بانثر" المستوحى عن قصص "مارفل" الهزلية، والذي توفي في شهر أغسطس/ آب بعد صراع مع مرض السرطان استمر 4 سنوات.



