"نيتفلكس" تطرح إعلان آخر أعمال بطل فيلم "بلاك بانثر" الراحل
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:53 ص
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عرضت شبكة "نيتفلكس" الأمريكية، الإعلان الترويجي لآخر فيلم سينمائي يشارك في بطولته الممثل الأمريكي الراحل، تشادويك بوسمان، بطل الفيلم الشهير "بلاك بانثر" المستوحى عن قصص "مارفل" الهزلية، والذي توفي في شهر أغسطس/ آب بعد صراع مع مرض السرطان استمر 4 سنوات.
الفيلم يحمل اسم "Ma Rainey’s Black Bottom"، وهو مأخوذ عن مسرحية أوغست ويلسون التي تحمل نفس الاسم، ويتناول قصة أحداث فنانة موسيقى "البلوز" المعروفة "ما ريني"، التي تلعب دورها الممثلة، فيولا دايفيس، بحسب صحِيفة "ذا غارديان" البريطانية.