ممثل شهير يعلن عن إصابته بالسرطان





أعلن جيف بريدجز الممثل الأمريكي الحائز جائزة الأوسكار عام 2010، تشخيصه بسرطان الغدد الليمفاوية.





وكشف بريدجز (70 عاما) عن إصابته بالمرض في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الاثنين مستخدما أسلوب The Dude، الشخصية التي لعب دورها في الفيلم الشهير The Big Lebowski.





وقال بريدجز إنه يعلم أن المرض خطير، مشيرا إلى أنه بدأ العلاج وأن التوقعات مطمئنة.