أمطار غزيرة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الأربعاء

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2020، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجاءت كالتالي:

طقس الأربعاء نهارًا
- طقس مائل للحرارة القاهرة، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على الوجه البحري، أمطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح معتدلة.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم، مطروح، وسيوة، وخفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس حار على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على "السلوم- مطروح- سيوة"، وتكون من خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من البحيرة، وكفر الشيخ.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 21 والعظمى 31
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 30
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 20 والعظمى 30
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 20 والعظمى 29
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 28
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 21 والعظمى 28
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 19 والعظمى 24
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 18 والعظمى 23
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 17 والعظمى 29
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 29
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 24 والعظمى 28
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 31
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 31
درجات الحرارة في السويس الصغرى 20 والعظمى 32
درجات الحرارة في العريش الصغرى 20 والعظمى 30
درجات الحرارة في رفح الصغرى 19 والعظمى 30
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 31
درجات الحرارة في نخل الصغرى 16 والعظمى 30
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في طابا الصغرى 21 والعظمى 30
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 15 والعظمى 27
درجات الحرارة في الطور الصغرى 22 والعظمى 30
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 33
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 33
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 20 والعظمى 34
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 34
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 21 والعظمى 35
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 19 والعظمى 36
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 20 والعظمى 37
درجات الحرارة في قنا الصغرى 21 والعظمى 37
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 22 والعظمى 39
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 24 والعظمى 39
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 40
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 23 والعظمى 39
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 27 والعظمى 34
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 33
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 28 والعظمى 32
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 33

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