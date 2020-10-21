عرض فيلم "الدكتورة ليزا" التي لقيت مصرعها في طريقها إلى سوريا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:56 ص
بوابة الفجر
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شهدت موسكو أول عرض لفيلم "الدكتورة ليزا" من إخراج الروسية، أوكسانا كاراس، والذي فاز بجائزة المشاهدين في مهرجان كينوتافر" السينمائي الروسي.

وقامت نجمة السينما الروسية، تشولبان خاماتوفا بأداء دور الناشطة الخيرية الروسية الراحلة المعروفة باسم "الدكتورة ليزا".

ولم تتمكن الممثلة، تشولبان خاماتوفا من حضور عرض الفيلم لإصابتها بوعكة صحية. لكنها أعدت نداء إلى المشاهدين وجهته في نظام أونلاين حيث قالت إنها تأسف لعجزها عن الحضور وإنها كانت قد أعدت أزياء الدكتورة ليزا لترتديها في مراسم العرض الأول للفيلم.

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