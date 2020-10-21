عرض فيلم "الدكتورة ليزا" التي لقيت مصرعها في طريقها إلى سوريا





شهدت موسكو أول عرض لفيلم "الدكتورة ليزا" من إخراج الروسية، أوكسانا كاراس، والذي فاز بجائزة المشاهدين في مهرجان كينوتافر" السينمائي الروسي.





وقامت نجمة السينما الروسية، تشولبان خاماتوفا بأداء دور الناشطة الخيرية الروسية الراحلة المعروفة باسم "الدكتورة ليزا".



