شاكوش وعمر كمال يتقدمان لعضوية الموسيقيين.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:21 ص
بوابة الفجر
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قال المستشارالقانونى لنقابة الموسيقيين علاء الدين عامر، إن حسن شاكوش وعمر كمال، تواجدا فى مقر نقابة المهن الموسيقية، لإجراء اختبارات الأصوات الجديدة، من أجل انضمامهما للنقابة.

وأضاف في تصريحات إعلامية ‏‏أن النقابة تعقد لجنة كل فترة لعمل الاختبارات، مشيرًا إلى أنها تفتح الباب أمام شعب جديدة من الفن.

ولفت الانتباه إلى أن شاكوش وعمر كمال متقدمان كمطربين ويخضعان للاختبارات من كبار المهنة.

وأشار المستشارالقانونى لنقابة الموسيقيين، إلى أنه فى حال اجتيازهم الاختبارات سيحصلون على عضوية النقابة.

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