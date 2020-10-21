صفاء سلطان توجه نصيحة لمحبيها لمواجهة الخيبات

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:42 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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كشفت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، عن نصيحة ذهبية لمتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وشاركت صفاء محبيها بمجموعة من الصور وعلقت عليها عبر حسابها بموقع إنستقرام قائلة: الطريقة الوحيدة لمواجهة الخيبات المتوالية.

وأضافت: هي أن يعشق المرء فكرة الخيبة ... إذا أفلح المرء في ذلك ... لا يعود يفاجئه شيء".

وسبق أن استعانت صفاء سلطان بنفس الصور لكتابة منشور عن ضرورة احترام الأنثى وان التقدير لا يقل أهمية عن الحب، وقالت: لتسعد الأنثى لا يكفي أن تقدم لها الوردة لتشعرها بحبك بل عاملها على أنّها هي الوردة الأجمل في حياتك.

واختتمت: تعلموا احترام الأنثى ليست ناقصة ليكملها رجل وليست عورة ليسترها رجل هي من تلد نصف المجتمع وتربي النصف الآخر. لا يمكنك أن تكون أكرم من الأنثى فإن أعطيتها الأمان كانت لك وطن.

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