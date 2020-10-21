تعرف علي تفاصيل موعد إعلان جدول حفلات دار الأوبرا المصرية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:48 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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أعلن محمد منير، مدير عام الإعلام بدار الأوبرا المصرية أنه من المقرر إرسال النشرة الصحفية والبرنامج الخاص بمهرجان ومؤتمر الموسيقي العربيه في دورته ال٢٩ صباح اليوم الأربعاء في تمام الساعة ١١صباحا.

الدورة الـ 29 المقرر انطلاقها في الأول من الشهر المقبل، في مكان مفتوح "مسرح النافورة"، الذي تم تجهيزه حاليًا لاتساع أكبر عدد من الجمهور، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يشارك في الدورة الحالية نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، حيث أنه التواصل مع عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي للمشاركة في فعاليات المهرجان.

وتستمر فعاليات المهرجان التي من المقرر أن تشهد العديد من المفاجأت حتى يوم 10 من نوفمبر المقبل، وانتهى مهندسي الأوبرا من تجهيز المسرح، وجاري وضع اللمسات الأخيرة ليكون جاهزًا لاستقبال الجمهور.

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