كندة علوش تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:46 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة كندة علوش على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام".



ونشرت كندة علوش عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها بفلتر السناب شات، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



حكاية "ضي القمر" من بطولة: كندة علوش، ومحمد علاء، ومحمد شاهين، وزينب غريب.
وتجسد "كندة" الشيف عليا، وهي زوجة محرومة من الإنجاب وتلجأ للتلقيح الصناعي وتواجه عددا من المشكلات مع زوجها.
حكاية "ضي القمر" من تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي.

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