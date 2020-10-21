عصام السقا وميرنا نور الدين يتصدران تريند يوتيوب للمرة الثانية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:18 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تصدر الفنان عصام السقا، للمرة الثانية تريند علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك بعد مشهد اعترافه بحبه لنور 'ميرنا نور الدين' وذلك خلال أدوارهم كممثلين داخل أحداث الجزء الخامس من مسلسل 'حكايات.

يعرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس على قناة ON الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.

كما يعرض الساعة 1 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على قناة ON Drama الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 5 فجرًا، والساعة 3 عصرًَا.

مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

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