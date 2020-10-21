السورية ميريام عطا الله تكرم نجوم الزمن الجميل بعمل غنائي جديد

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شوقت الفنانة السورية ​ميريام عطا الله​ متابعيها لعمل فني جديد يحمل بصمات الزمن الجميل، وسيتم من خلاله إعادة تقديمها لأغنيات مطربات هذا الزمن وتظهر في الكليب الحقبة الزمنية لهذا الفن الجميل من خلال الميكروفون من الستينيات والملابس والديكورات والسيارة ذات الطراز القديم وكذلك استخدام لوني الأبيض والأسود.



وقررت ميريام طرح العمل الذي يحمل عنوان "​تلك الأيام​" عن طريق استحضار فنانات تركن بصمة لا تنسى في الموسيقى والغناء والذاكرة الشعبية من :​فايزة أحمد​ بـ"آخد حبيبي" إلى ​نور الهدى​ "بحبك يا ولفي" إلى الشحرورة صباح بأغنية تأمر عالراس والعين التي غناها سابقاً ​فريد الأطرش​ وابعد عينيك عني لـ ياسمين الخيام، عفاف راضي يمكن على بالو حبيبي، والنبي وحشتنا ​شادية​.



ولم تذكر ميريام بعد تفاصيل أخرى ولكنها علقت في حسابها الرسمي على الإعلان التشويقي فكتبت :"محبتي إلكن كبيري كتير و قريبا عن جد رح اتشوفوا العمل مليان حُب و حلم ... شكرا لمتابعتكن و تشجيعكن".