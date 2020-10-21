موعد مباراة ريال مدريد ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ريال مدريد نظيره شاختار دونيستيك الأوكراني مساء اليوم الأربعاء 21 أكتوبر، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.





ويسعى ريال مدريد لتحقيق انطلاقة قوية في بداية قوية في البطولة، التي يتواجد بها فريقي إنتر ميلان وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.





ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس HD1، الناقل الرسمي لمباريات البطولة.





وينتظر أن يدخل زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، المباراة بالتشكيل التالي.





حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - فيرلان ميندي.

خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو.