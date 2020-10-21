مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة بشأن عمله في الأهلي مع جوزيه

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:40 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن مفاجأة بشأن عمله في الجهاز الفني للبرتغالي مانويل جوزيه خلال فترة تواجده.

 

وأكد مجدي عبد الغني، أنه لم يطلب من جوزيه تولي منصب مدير الكرة في الأهلي.

 

وقال عبد الغني خلال حواره ببرنامج الماتش: "لم أطلب أن أكون مديرا للكرة مع مانويل جوزيه في الأهلي، لكن عندما جاء زرته في فندق إقامته".

 

وأكمل: "هو يعلم جيدا من هو مجدي عبد الغني، جلسنا وتحدثنا، ثم رأيت أخبار بأن الأهلي يبحث عن مدير كرة وقلت بأنني لا يجب أن اذهب واتحدث بنفسي".

 

وأتم: "لكني تحدثت مع المدير الفني هل من الممكن العمل معك كمدير للكرة، قال لي ليه لأ، لدي اجتماع معهم سأقول لهم وأرد عليك، لكن الموضوع لم يتم في النهاية".

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