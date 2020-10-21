تفاصيل اعتداء نجار على طفلة في أرض زراعية بالدقهلية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:39 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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ألقت قوات الأمن بمحافظة الدقهلية، القبض على نجار استدرج طفلة إلى أرض زراعية بمنية النصر، وحاول التعدي عليها جنسيا.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لضباط مركز شرطة منية النصر من "وردة م. ع"41 سنة، والدة الطفلة، ربة منزل، ومقيمة في بندر منية النصر، يفيد باستدراج شخص يعمل نجار مسلح، عمره 51 سنة ومقيم عزبة أبوشهدة، دائرة مركز منية النصر، لنجلتها "حنين"، 8 سنوات، طالبة، إلى قطعة أرض زراعية مجاورة للقرية، ومحاولة التعدي عليها جنسيا، إلا أنها استغاثت ببعض الأهالي المتواجدين بالأراضي الزراعية.

وتمكن كلا من: "عباس. ر" 23 سنة عامل، و"إسلام.أ"30 سنة عامل، ومقيمان منية النصر من ضبط المتهم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مضيفا أن تلك الإصابات حدثت أثناء ضبط الأهالي له، ولم يتهم أحدا بالتسبب في حدوث إصابته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ١١٠١٢ لسنة ٢٠٢٠ إداري مركز منية النصر، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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