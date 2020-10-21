موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

يستهل فريق بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب، حملة الدفاع عن لقبه في بطولة دوري أبطال أوروبا، حينما يواجه ضيفه أتليتيكو مدريد الإسباني.





ويحتضن ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونيخ مساء اليوم الاربعاء 21 أكتوبر، مباراة الفريق البافاري ضد أتليتيكو مدريد، في افتتاح مواجهات المجموعة الأولى.





ويأمل حامل اللقب في الفوز على أتليتيكو مدريد، والانقضاض على صدارة المجموعة مبكراً.





وتسبق تلك المباراة، مواجهة تجمع ريد بول سالزبورج النمساوي ولوكوموتيف موسكو الروسي، لحساب نفس المجموعة.





وسوف تقام مباراة بايرن ميونيخ وأتليتيكو مدريد في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت جرينتش.





وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس HD1.