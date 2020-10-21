هدف الأهلي.. الزمالك يدرس التعاقد مع باهر المحمدي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية أن الزمالك عاد للتفاوض مرة أخرى مع باهر المحمدي نجم دفاع الإسماعيلي والمنتخب الوطني من أجل بحث إمكانية الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


ويسعى الزمالك لاستغلال توقف مفاوضات الأهلي مع باهر المحمدي بعد تعرضه لإصابة في غضروف الركبة من أجل التعاقد معه.


ويسعى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الفارس الأبيض لتقريب وجهات النظر مع المحمدي بالعودة من جديد لارتداء قميص النادي الأبيض وإقناعه بالدخول في مفاوضات رسمية مع إدارة الإسماعيلي للتعاقد معه.


ودخل باهر المحمدي ضمن حسابات الأهلي في الفترة الماضية قبل أن تتوقف المفاوضات عقب تعرضه لقطع في غضروف الركبة.

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