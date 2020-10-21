تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أياكس في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:40 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يحل نادى ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء ضيفا على نظيره أياكس أمستردام الهولندي ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب يوهان كرويف الدولي بمدينة أمستردام.


وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي: أدريان.

خط الدفاع: جوميز، روبيرتسون، أرنولد، فابينهو.

خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

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