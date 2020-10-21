سفير مصر بالمغرب: قرار منع الرجاء من السفر ليس لمسئولي النادي دخل فيه

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:20 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب أن قرار وزارة الصحة المغربية الذي صدر أمس الثلاثاء، بمنع فريق الرجاء من السفر إلى مصر، جاء بناء على تقرير المندوب التي أرسلته الوزارة إلى النادي.

 

وأشار أشرف إبراهيم في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أن الصحة المغربية أرسلت مندوبا إلى نادي الرجاء، والذي أكد وجود 9 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى عدد من المخالطين.

 

وتابع، "نادي الرجاء لم يطلب هذا، وأنه وفقا للبروتوكل الطبي المعمول به بالمغرب تم إرسال هذا المندوب".

 

وواصل، "بعد أن تم إرسال هذا المندوب تم التوصية على عزل الجميع في بعثة الرجاء لمدة 7 أيام بناء على البروتوكول الطبي المعمول به في المغرب، كما تم سحب رخصة السفر الاستثنائية حتى يقضي جميع أفراد بعثة الرجاء المغربي للعزل لمدة 7 أيام وهذه تعليمات من وزارة الصحة وبروتوكول معمول به ليس لنادي الرجاء دخل في الأمر".

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