قد يتم بيع النادي.. مدرب غزل المحلة يفجر مفاجأة كبرى

كشف خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز، أنه قد تشهد الفترة المقبلة بيع نادي غزل المحلة.

وأكد خالد عيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، أن هُناك فكرة مطروحة لبيع نادي غزل المحلة وتأسيس شركة كورة.

وأشار إلى أن الفريق لم يحصل علي مكافآت الصعود للدوري المصري الممتاز حتي الآن.

وعلق ميدو على هذا الخبر قائلا، "بعد طرح فكرة بيع غزل المحلة، فأنا أعتبر هذا النادي "كنز" لأي مُستثمر حقيقي، انت بتشتري غزل المحلة، فانت بتشتري تاريخ".