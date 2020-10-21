تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:40 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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استقر الفرنسي زين الدين زيدان، على تشكيل ريال مدريد الذي سيخوض به اللقاء أمام نظيره شاختار دونيتسك مساء اليوم  الأربعاء ، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة مدريد، في إطار منافسة بطولة دوري أبطال أوروبا.


ومن المتوقع ان يبدأ كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور مرة أخرى في الهجوم جنبًا إلى جنب مع لوكا يوفيتش أو ماركو أسينسيو أو رودريجو جوس.

 

ومن المنتظر عودة اللاعب الفرنسي “فيرلاند ميندي” إلى التشكيلة الأساسية بدلاً من مارسيلو في مركز الظهير الأيسر مع هناك شكوك حول مشاركة القائد سيرجيو راموس بسبب إصابة في الركبة تعرض لها نهاية الشوط الأول أمام قادش السبت الماضي.


ومن المرجح أن يكون تشكيل ريال مدريد لموقعة شاختار دونيتسك كالآتي:-


في حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع:- ناتشو فيرنانديز، رافائيل فاران، فيرلاند ميندي.

خط الوسط:- كاسيميرو، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش.

خط الهجوم:- ماركو أسينسيو، رودريغو، كريم بنزيما.

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