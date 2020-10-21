كارلوس عازار وطوني عيسى يحققان أمنية الجمهور ويتعاونا في عمل درامي جديد قريبًا

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أعلن الممثل اللبناني ​كارلوس عازار​ عن تعاونه مع الفنان اللبناني طوني عيسى من خلال عمل درامي جديد خلال الفترة المقبلة.



ونشر كارلوس صورة له برفقة طوني على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها بالقول :"كنتوا عم تطالبوا بمسلسل يجمعنا .. تكرموا .. قريباً".



يُذكر أن كارلوس يشارك في مسلسل "دفعة بيروت"، من تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج علي العلي، الى جانب فاطمة الصفي، مهند الحمدي، نور الغندور، حمد أشكناني، ذو الفقار خضر، خالد الشاعر، نور الشيخ، علي كاكولي، محمود نصر، مجدي مشموشي، لولوة الملا، ليالي دهراب، روان مهدي، يارا قاسم، ناصر الدوسري، سارة أبي كنعان، أنس طيارة، وائل منصور، يوسف البلوشي، مروى الأطرش.