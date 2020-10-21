هيئة التنمية الصناعية: مبادرة "التجمعات" تستهدف تحقيق أحلام الشباب

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
قال اللواء أركان حرب محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن مبادرة المجمعات الصناعية عبارة عن تحقيق حلم لكل شاب.

وأضاف "الزلاط"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجمعات الصناعية تستهدف دعم الشباب.

وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنهم أطلقوا 7 مجمعات صناعية مجهزة بجميع المرافق، وبها خدمات، حيث تتراوح مساحتها من 48 مترا لـ792 مترا وفقًا لكل محافظة، لافتًا إلى أنها تضم مشروعات هندسية وغذائية.

في سياق منفصل، قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة خطوة مهمة للغاية للنهوض بالاقتصاد المصري وزيادة الإنتاج في الفترة المقبلة، مشيدًا بالخطوات التي قامت بها وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية ونجاحها في بناء 4312 مصنعا، و13 مجمعا صناعيا، مشيرًا إلي أنها ستساعد بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، وتعميق المنتج المحلي، كما سيكون لها دور في الحد من البطالة وذلك بتوفير فرص العمل.

وأشار "متولي" في بيان له، إلى أن هذه المجمعات الصناعية تجذب المستثمرين وتشجع رجال الأعمال على التصنيع والاستمرار في الإنتاج، خاصة بعد تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ورقمنة الخدمات من قِبل الحكومة، حيث تهدف المجمعات الصناعية إلى تقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة من ناحية والمصانع الصغيرة من ناحية أخرى، والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية، والصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا والمعرفة وكذلك توفير المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية للابتكار والارتقاء بالصناعة المصرية.

وأضاف النائب، أن المجمعات الجاهزة طوق نجاة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها توفر العناء والتكاليف على المستثمر في بناء وحدات جديدة، وكانت أولى النتائج تخصيص الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مليون متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كأول مجمع صناعي متكامل لمشروعات الـ«SMES»، ويشمل مجالات صناعات الأقمشة والملابس الجاهزة، ومواد التعبئة والتغليف، والأدوات الكهربائية، والصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية.

وقال عضو صناعة النواب، إن إنشاء المدن الصناعية المتخصصة تساهم في إعادة بناء وتطوير الاقتصاد المصري، ومعرفة المشكلات التي تواجه كل قطاع صناعي، وما يحتاجه للتطور، وكذلك في معرفة حجم الطاقة، والعمالة اللازمة، وإقامة معارض للمنتجات الخاصة بهذه المدن، وإنشاء منطقة سكنية للعاملين بها، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية داخليًا وخارجيًا، وأن يكون من أهدافنا التصنيع من أجل التصدير في كافة المجالات حتى المنتجات الزراعية عامل هام للنهضة الاقتصادية ويزيد من تدفق النقد الأجنبي مما يحفز الاقتصاد ويزيد الفائض ويقل عجز الميزان التجاري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الشباب التجمعات الصناعية

أخبار تهمك

سفير مصر بالمغرب: قرار منع الرجاء من السفر ليس لمسئولي النادي دخل فيه

منذ 35 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن المدرس الذي قطعت رأسه في فرنسا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

قد يتم بيع النادي.. مدرب غزل المحلة يفجر مفاجأة كبرى

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 21 ساعة

مشاداة بين مؤيدي ومعارضي مرشح "النور" في مؤتمر انتخابي بكفر الشيخ (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 18 ساعة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 18 ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة بسبب الطقس

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على بديل نجم الأهلي أمام الوداد

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

منذ يوم

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ يوم

موضوعات متعلقة

وزير التجارة: تسليم اول سجل صناعى لمنشأة لتصنيع منتجات الألوميتال بمجمع السادات

وزير التجارة والصناعة: جارى الانتهاء من انشاء 13 مجمع صناعى بـ 12 محافظة

التنمية الصناعية: الانتهاء من تنفيذ 13 مجمع صناعي جديد قبل نهاية العام

التنمية الصناعية: طرح 13 مجمعا على المستثمرين بداية من يونيو المقبل

هيئة التنمية الصناعية: مد فترة سحب كورسات الشروط لشراء وحدات صناعية

في عهد السيسي| مصر تلحق بـ "الثورة الصناعية الرابعة"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 ص

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

09:01 م

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»