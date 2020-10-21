هيئة التنمية الصناعية: مبادرة "التجمعات" تستهدف تحقيق أحلام الشباب

قال اللواء أركان حرب محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن مبادرة المجمعات الصناعية عبارة عن تحقيق حلم لكل شاب.



وأضاف "الزلاط"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجمعات الصناعية تستهدف دعم الشباب.



وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنهم أطلقوا 7 مجمعات صناعية مجهزة بجميع المرافق، وبها خدمات، حيث تتراوح مساحتها من 48 مترا لـ792 مترا وفقًا لكل محافظة، لافتًا إلى أنها تضم مشروعات هندسية وغذائية.







في سياق منفصل، قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة خطوة مهمة للغاية للنهوض بالاقتصاد المصري وزيادة الإنتاج في الفترة المقبلة، مشيدًا بالخطوات التي قامت بها وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية ونجاحها في بناء 4312 مصنعا، و13 مجمعا صناعيا، مشيرًا إلي أنها ستساعد بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، وتعميق المنتج المحلي، كما سيكون لها دور في الحد من البطالة وذلك بتوفير فرص العمل.



وأشار "متولي" في بيان له، إلى أن هذه المجمعات الصناعية تجذب المستثمرين وتشجع رجال الأعمال على التصنيع والاستمرار في الإنتاج، خاصة بعد تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ورقمنة الخدمات من قِبل الحكومة، حيث تهدف المجمعات الصناعية إلى تقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة من ناحية والمصانع الصغيرة من ناحية أخرى، والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية، والصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا والمعرفة وكذلك توفير المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية للابتكار والارتقاء بالصناعة المصرية.



وأضاف النائب، أن المجمعات الجاهزة طوق نجاة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها توفر العناء والتكاليف على المستثمر في بناء وحدات جديدة، وكانت أولى النتائج تخصيص الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مليون متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كأول مجمع صناعي متكامل لمشروعات الـ«SMES»، ويشمل مجالات صناعات الأقمشة والملابس الجاهزة، ومواد التعبئة والتغليف، والأدوات الكهربائية، والصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية.



وقال عضو صناعة النواب، إن إنشاء المدن الصناعية المتخصصة تساهم في إعادة بناء وتطوير الاقتصاد المصري، ومعرفة المشكلات التي تواجه كل قطاع صناعي، وما يحتاجه للتطور، وكذلك في معرفة حجم الطاقة، والعمالة اللازمة، وإقامة معارض للمنتجات الخاصة بهذه المدن، وإنشاء منطقة سكنية للعاملين بها، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية داخليًا وخارجيًا، وأن يكون من أهدافنا التصنيع من أجل التصدير في كافة المجالات حتى المنتجات الزراعية عامل هام للنهضة الاقتصادية ويزيد من تدفق النقد الأجنبي مما يحفز الاقتصاد ويزيد الفائض ويقل عجز الميزان التجاري.