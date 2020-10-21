اللبناني شادي حداد يبدأ تصوير فيلم جديد باللغة الفرنسية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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بدأ الممثل اللبناني ​شادي حداد​، في تصوير فيلمه الجديد بعنوان "على مفرق الطريق" باللغة الفرنسية "tous les chemins mènent à Rome"، وذلك مساء أمس الثلاثاء.

ويشارك شادي البطولة كل من ​جوليا قصار​، بيتي توتل، ​ميرنا مكرزل​، ​سينتيا كرم​، ​ربى زعرور​، بالاشتراك مع نقولا دانيال، رفعت طربية، هيام أبو شديد، عماد فغالي، جوزيان بولس وغيرهم من الممثلين اللبنانيين، وهو من إخراج ​لارا سابا​ وكتابة ​جوزفين حبشي​.

يذكر أن آخر أعمال الممثل اللبناني شادي حداد الفيلم السينمائي "يربوا بعزكن" من بطولته إلى جانب باميلا الكيك وعمار شلق ورامي عطالله وغبريال يمين ورولا بقسماتي من إخراج دافيد أوريان وكتابة دوريس سابا وايزيك فهد.

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