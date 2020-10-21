السوري أمجد جمعة يشوق جمهوره بموعد طرح جديده "أحلى صبية"

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:42 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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شوق الفنان السوري أمجد جمعة متابعيه بالبوستر الدعائي لأغنيته المنتظرة "أحلى صبية"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور إنستجرام.

وأعلن أمجد عن موعد طرح أغنيته الجديدة أحلى صبية، وكشف أنه سيتم طرح العمل خلال الفترة المقبلة.

وعلق أمجد قائلا: يوم الخميس الساعة 4 عبر قناتي اليوتيوب موعد إصدار كليبي الجديد أحلى صبية.

يذكر أن أمجد جمعة هو صاحب أغنية "أنا لما بحب"، والتي أثارت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحظيت بنجاحات كبيرة.

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