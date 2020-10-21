مبروك عطية عن لفظ استضافة: "إحنا قلالة الأدب" (فيديو)

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:58 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن من يحارب طليقته على نفقة أولاده مجرم، مضيفا: "واللي تمنع أب يشوف أولاده بسبب النفقة مجرمة".

وأشار "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الأب الذي لم ينفق على أولاده ضائع، حتى لو صام الدهر، وحج كل عام، واعتمر، مستدلا بحديث الرسول: "كفى المرء إثما أن يضيع من يعول".

وأعرب أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، عن رفضه للفظ استضافة الأب لأبنائه، قائلا: "إحنا قلالة الأدب وينبغي أن نتوب من هذا السوء"، منوها بأن إنفاق الأب على أولاده بعد انفصاله عن والدتهم ضروري وليس مرتبط بالرؤية.

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