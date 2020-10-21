"الأرصاد" تكشف توقيت ذروة موجة عدم الاستقرار الجوي



وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الهيئة اجتمعت بالأمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الاستعدادات للتقلبات الجوية أو استعداد وزارة الري لاستقبال المياه الغزيرة على السواحل الشمالية



ولفت إلى أن البعض يربط فكرة الامطار الغزيرة بما حدث في شهر مارس الماضي، ولكن هذا الامر غير صحيح، معقبًا: "موجة عدم الاستقرار الجوي الحالية ليست عنيفة".



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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2020، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



طقس الأربعاء نهارًا



- طقس مائل للحرارة القاهرة، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للحرارة على الوجه البحري، أمطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح معتدلة.



- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم، مطروح، وسيوة، وخفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.











- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس حار على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.



- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الأربعاء ليلًا



- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.



- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.



- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على "السلوم- مطروح- سيوة"،وتكون من خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من البحيرة، وكفر الشيخ.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.



قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن ذروة عدم الاستقرار ستبدأ يوم الجمعة وستمتد ليومي السبت والأحد على الاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ على وجه الخصوص.