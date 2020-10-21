التنمية تكشف عن خطة الطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السييء (فيديو)

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:28 ص
شيماء حسن
Advertisements
كشف خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن الاستعدادات المكثفة التي اتخذتها جميع المحافظات للتعامل مع الأمطار المتوقع سقوطها خلال موجة الطقس السييء التي تشهدها البلاد بداية من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد المقبل.

وقال "قاسم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أنه تم تشكيل لجان طوارئ بالمحافظات، مشيرًا إلى أنه تم تطهير الترع والمصارف.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أنه تم تطهير البلوعات استعدادًا لتصرف كميات ضخمة من مياه الأمطار، والتي بدأت بالفعل في شمال وجنوب سيناء.

وأكد أنه تشكيل لجان المرور على كافة الطرق بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتم مراجعة الصلاحيات الفنية لعربيات شفط المياه والتأكيد من أماكن تمركزها.

وفي ذات السياق قالت إيمان السيد، المشرف على مركز التنبؤات بوزارة الموارد المائية والري، إن بداية من غدًا الأربعاء ستبدأ ذروة التقلبات المناخية التي ستبدأ بالسواحل الغربية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يمتد هذا الطقس السيء ويصل ذروته أيضًا إلى مناطق الدلتا يوم الجمعة المقبل.

وأضافت "من المتوقع أن يمتد موجة الطقس السيء إلى القاهرة يوم السبت المقبل، ولكن دقة التنبؤات عادة ما تكون أعلى قبلها ثلاثة أيام".

وأشارت المشرف على مركز التنبؤات بوزارة الموارد المائية والري، إلى أنه تم تطهير المصارف والمخرات وتم إعلان حالة الطوارئ ومنع الإجازات خلال هذه الفترة، مستطردة "خلال الأيام القادمة سيتم التأكيد ما إذا كانت الأمطار ستسقط على القاهرة أم لا".

أخبار تهمك

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 20 ساعة

فتاة التحرش ببني سويف: تركت محافظتي بسبب قسوة تعامل الجيراني معي

منذ أقل من نصف ساعة

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ يوم

مرتضى منصور: "أعداء الوطن عايزين يولعوا في البلد"

منذ 19 دقيقة

هدف الأهلي.. الزمالك يدرس التعاقد مع باهر المحمدي

منذ أقل من ساعتين

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 20 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة بشأن عمله في الأهلي مع جوزيه

منذ ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 15 ساعة

ممثل شهير يعلن عن إصابته بالسرطان

منذ أقل من ساعتين

مشاداة بين مؤيدي ومعارضي مرشح "النور" في مؤتمر انتخابي بكفر الشيخ (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

قد يتم بيع النادي.. مدرب غزل المحلة يفجر مفاجأة كبرى

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 ص

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

09:01 م

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»