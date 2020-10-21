فتاة التحرش ببني سويف: تركت محافظتي بسبب قسوة تعامل الجيراني معي



ولفت إلى أنها تعرضت لظلم شديد من قبل أهالي المنطقة التي كانت تقطن بها في محافظة بنى سويف، متابعة: "كلام الناس كتير.. وأنا محبش أعيش في محيط كل الناس اللى فيه شيفينى مدانة".



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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس "ع. م"، الممرض المتهم بالتحرش بإحدى الفتيات، في أحد المستشفيات، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات عن تفاصيل واقعة تحرش ممرض في إحدى مستشفيات الدقي، بمريضة، لديها اشتباه بفيروس كورونا.



وأوضحت التحقيقات، أن المتهم، ويدعى "ع. م"، 23 سنة، متزوج، ويعمل ممرض في مستشفى معروفة بالدقي، وأثناء ذهاب فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، لتلقي العلاج اللازم، بعد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا، تحرش بها.



وأوضحت الفتاة، أن الممرض المذكور، لمس أعضائها الحساسة بطريقة مريبة، فاستغاثت، وعندما خرجت من المستشفى توجهت، أمس، إلى قسم الشرطة، وحررت محضرا ضده، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.



كان قسم شرطة الدقي، تلقى بلاغا من فتاة تتهم ممرض بإحدى المستشفيات بالتحرش بها، وتمكن رجال الأمن من ضبطه وتحرير محضر بالواقعة.



وكشفت تحريات المقدم هاني الحسيني، رئيس مباحث الدقي، أن الواقعة حدثت أثناء تلقي الفتاة العلاج نظرا للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا.



تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



قدمت فاطمة دياب، فتاة تعرضت للتحرش في بنى سويف، الشكر لرئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت، على قبولها بجامعة القاهرة، مضيفة أنها تركت محافظة بنى سويف، وقدمت إلى القاهرة، بعد سوء وقسوة تعامل جيرانها معها، بعدما تقدمت ببلاغ ضد جارها الذى تحرش بها.وأضاف "فاطمة دياب" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية،: "المجتمع قاسي.. أنا كنت حاسة أنى مليش أهل، وبجودكم حسيت أنى ليا أهل وقفين جنبي وأحسن من أهلي أو أي حد ظلمني".