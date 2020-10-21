"الإبراشي": لن يستطيع أحد أن يعوق انتخابات مجلس النواب

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:20 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن انتخابات الخارج بها بعض الصعوبات كون بعض الدولة تفرض إجراءات وضوابط بسبب تفشى جائحة كورونا ولكن اللجنة العليا للانتخابات مستعدة لذلك، لافتَا إلى أن مجلس النواب، في غاية الأهمية نظرًا لطبيعة المرحلة، التي تتطلب حزمة تشريعات تساعد الدولة في استكمال مسيرة التنمية وبناء المستقبل.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الثلاثاء، أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، وضعت ضوابط لعملية سير انتخابات المصريين بالخارج والتي ستبدأ غدًا الأربعاء، متابعًا: "المستشار لاشين قال لنا الضوابط معمولة بإحكام وهى لا مثيل لها ولن تسمح لأحد أن يعوق سير الانتخابات".

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أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، علي متابعة سير العمل في غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج في اليوم الثاني.

وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم تلقي كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت والرد عليها بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يستمر المصريون بالخارج لليوم الثاني والأخير للمرحلة الأولى في طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لمقر البعثات الدبلوماسية الخاصة بكل دولة.


من ناحيتها، قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم إن غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج في مرحلتها الأولى، قد استقبلت خلال الساعات الماضية مع بداية اليوم الثاني عددا من الاستفسارات والأسئلة التي عملت الغرفة على الرد عليها وحلها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن غرفة العمليات تلقت شكوى من 170 مصريًا مقيمًا بالسعودية واجهوا بعض المعوقات التقنية من المصدر لطباعة بطاقات الاقتراع من الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وتم التواصل على الفور مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم التأكد من أنهم مسجلين ضمن قوائم الناخبين للمرحلة الأولى ومستوفين لكامل بياناتهم، وتكمن المشكلة فقط في معوقات تقنية تتعلق بسرعة الانترنت من المصدر، وعليه تم إرسال رابط التصويت المباشر https:ocv-ikrars.elections.egrequest_vote وتمكنوا من الحصول على بطاقات الاقتراع.

كما ورد لغرفة عمليات وزارة الهجرة استفسارات من مصريين بالكويت حول إمكانية اللجوء لشركات البريد السريع الخاصة، نظرا لإغلاق البريد الحكومي نتيجة لتفشي فيروس كورونا، فقد تم التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أفادت بإمكانية استخدام البريد السريع الخاص بتلك الشركات لتمكين المصريين هناك من أداء الواجب الانتخابي.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هناك عددًا من الاسفسارات دارت حول كيفية طباعة بطاقتي الاقتراع وإقرار التصويت من الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتم طباعة بطاقتي الاقتراع يومي 19 و20 أكتوبر للمرحلة الأولى، ويومي 2 و3 نوفمبر للمرحلة الثانية من خلال الدخول على هذا الرابط المباشرhttps:ocv-ikrars.elections.egrequest_vote الخاص بطباعة بطاقتي الاقتراع وإقرار التصويت من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي ورقم التسجيل السري الخاص بالمواطن.

وذلك بالإضافة إلى استفسار حول إمكانية التصويت في الانتخابات بدون تسجيل البيانات، فقد تم التأكيد على حتمية تسجيل الناخب على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات حتى يتمكن المصري بالخارج من التصويت في العملية الانتخابية، وقد انتهت فترة التسجيل على الموقع والتي كان مقرر لها في الفترة من 27 سبتمبر الماضي وحتى 10 أكتوبر الجاري.

وفي سياق متصل، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم خطوات التصويت للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب حتى يتمكن المواطن من التصويت، حيث يجب أن يكون الناخب قد سجل بياناته على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg في الفترة من 27 سبتمبر الماضي وحتى 10 أكتوبر الجاري، ثم الاحتفاظ بالرقم السري الخاص به لكي يتمكن من إدخاله على موقع الهيئة وتحميل وطباعة بطاقتي الاقتراع يومي ١٩ و٢٠ أكتوبر للمرحلة الأولى، ويومي ٢ و٣ نوفمبر للمرحلة الثانية والتي تتضمن 13 محافظة هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء


ولفت "الإبراشي"، إلى أن الشعب المصري كان يعانى مما يعرف بالكسل الانتخابي في السابق، معقبًا:"عانينا من الكسل الانتخابى ونتمنى أن نتخلص منه تدريجيًا".

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