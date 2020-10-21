'السنباطي': لا نملك عصا سحرية لكل المشكلات.. ويجب أن يبدأ الشعب في التحرك لإيجاد الحلول

قال عمرو السنباطي رئيس نادي هليوبوليس، والمرشح للانتخابات البرلمانية عن حزب مستقبل وطن، بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، إن عضو البرلمان يمارس العمل العام الكبير؛ وهو خدمة أهالي دائرته التي عاش وتربى فيها، وعلى دراية كاملة بمشاكلها، وقادر على حلها، والتعامل مع أهلها.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة ومؤتمر صحفي، أقامه عمرو السنباطى رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس، ومحمد السلاب، المرشحين بانتخابات مجلس النواب بنظام الـ"فردي" عن حزب مستقبل وطن، والمهندس طارق شكري المرشح الفردي المستقل، عن دائرة مصر الجيدة ومدينة نصر، مساء اليوم الثلاثاء، بنادي سماش بالمطار، بحضور عددٍ من الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك لاستعراض الرؤى الخاصة بالملفات المختلفة الهادفة، لدعم مسيرة الوطن الناهضة، والإسهام في استكمال مؤسساته الدستورية والنيابية.



وأضاف "السنباطي" أن جميع أهل دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، على دراية كاملة بمشكلات الدائرة، ولكن لا أحد يملك عصا سحرية من أجل حل تلك المشكلات فورًا، مهما تلقى أهل الدائرة من وعود واجتهادات ولكن ذلك له معيار وحد أقصى للوصول للنجاح.



وأكد "السنباطي" أن الجميع عليه دور، وعلى رأسهم المواطنين، والذين يجب أن يبدأوا في تطبيق نظام "المجتمع لخدمة المجتمع"؛ والذي يتمثل في ألا يقوم المواطن بإلقاء الحمل على الحكومة ورئيسه ونوابه فقط، ولكن يجب أن يبدأ الشعب في التحرك لحل مشاكله، لافتًا إلى ضرورة أن يعترف الشعب في البداية بتلك المشكلات، حتى يبدأ في التفكير في حلول صحيحة وجذرية.



وتابع: "الرؤية اللي عايزين نوصلها الفترة الجاية، هي إن بدل ما أربعة فقط بيفكروا، لأ نوصل إلى إن 100 مليون يكونوا بيفكروا، لازم يتعاون الجميع، ونستثمر التطور اللي بتشوفه البلد في اتجاه تنميتها".



وتناول اللقاء خطة المرشحين للارتقاء بالدائرة، والاهتمام بأهلها، وحل المشكلات القائمة، مثل مشكلة سوق السيارات والمباني المخالفة، وأجاب المرشحون عن أسئلة الصحفيين في لقاء ودي، استمر لمدة ساعتين.



وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة، هي: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وحال الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.