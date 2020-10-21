نبيل فاروق: "جاسوس سيناء" أول قصة مخابراتية مرسومة بطلها طفل

قال الدكتور نبيل فاروق، رائد أدب الخيال العلمي والجاسوسية، إن "جاسوس سيناء" هي أول قصة مخابراتية مرسومة بطلها طفل، مشيرًا إلى أنها كانت أول قصة جاسوسية تقدم مرسومة على ورق.



وأضاف "نبيل" في حواره مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الثلاثاء، أن هذه القصة عبارة عن قصة طفل مصري كان يرغي الأغنام يقرر مساعدة المخابرات المصرية التي كانت تدير حربًا مع إسرائيل بعد نكسة 1967م.



وتابع رائد أدب الخيال العلمي والجاسوسية: "مكنتش متوقع نجاح هذه القصة، وما جذبني فيها أنها أول قصة جاسوسية مصورة بطلها طفل، وحصلت على جائزة إبداع أكتوبر من الجورنال وبجائزة الدولة التشجيعية من قناة النيل الثقافية".



ومن ناحية أخرى، قال إن نجاح سلسلة كتب رجل المستحيل أساسه تكنيك الكتابة القائم على عنصر المفاجئة، مضيفًا: "اخترت أحمد عز لأداء دور بطل رجل المستحيل من إحدى الصور في مكتب (ريجيسير) قبل 21 سنة، ولكن المشروع توقف بعدها".



وأضاف: "قابلته فعلًا وربطتني به صداقة، وكنت بعتبره مثل ابني وكان بيأخد رأيي في أعماله الدرامية أو السينمائية وكنت بقوله يعمل إيه وميعملش إيه".



وفي سياق منفصل كشف رائد أدب الخيال العلمي والجاسوسية، عن نبوءته بفيروس جديد في روايته "بصمة الموت" قبل ظهور فيروس كورونا بسنوات طويلة.



وقال: "توقعي في بصمة الموت بفيروس جديد أساسه التنبؤ العلمي المبني على حقائق ودراسات، وتنبأت بأن هناك فيروسات محورة كان مبني على قراءاتي عن طبيعة الفيروسات وكيف يمكن أن تتحول ويصبح كارثة على العالم زي ما حصل مع فيروس كورونا".



وتابع: "أتوقع أن فيروس كورونا سيأتي عليه مرحلة ويتوقف تأثيره سواء بعد حدوث مناعة جماعية أو مع انكسار طوره الخطير أو حتى بعد ظهور اللقاحات".



واستطرد: "توقعي بفيروس كورونا ليس الأول، وسبق وأن تكلمت في رواياتي عن الاستنساخ وغضب ناس كثيرون مني واتهاجمت كتير بعدها، وأيضًا في أحد رواياتي تنبأت بالفاكس والناس قالت إني مغرق في الخيال كثيرًا".