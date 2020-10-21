بسبب حضانة الأطفال.. مبروك عطية ينفعل: "إحنا مسلمين صورة" (فيديو)

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:47 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، رأي الشرع في رؤية الأطفال لآباهم عندما يحدث طلاق الأبوين، مشيرا إلى أن الأب يرى أولاده وقتما يشاء، والأولاد يروا أولادهم وقتما يريدون.

وأشار "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه لا يوجد أب يتحمل الأطفال في سن الحضانة مثل الأم، منتقدا منع بعض الآباء لأبنائهم من رؤية أمهاتهم بعد الطلاق، معلقا: "إحنا مسلمين صورة.. إحنا مسلمين معندناش خطاب ديني".

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