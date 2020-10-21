مبروك عطية: "أرجوكم لا تغلقوا باب التوبة في وجه العُصاة" (فيديو)

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن الإيمان يزيد وينقص، معلقا: "يعني الإيمان موجود في الحالتين".



وأشار "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن رحمة الله واسعة، ويغفر الذنوب، مهما تعددت وتكررت الذنوب، منوها بأن هذا لا يعني أن نرتكب الذنب اعتمادا أن الله يغفره عند التوبة، ولكن يجب الحذر بشدة عند التفكير في ارتكاب ذنب، معلقا: "أرجوكم لا تغلقوا باب التوبة في وجه العُصاة".



وأضاف أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن هناك فرقا بين شيء حدث وكان ونستغفر الله عليه، وبين العزم على ارتكاب ذنب في المستقبل قصدا.

