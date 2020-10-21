أحمد داش يكشف عن أكثر دور شعر به و بدايته في عالم الفن

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:18 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحدث الفنان أحمد داش عن بدايته في عالم الفن وذلك عقب تواجده في مجال كرة القدم والرياضة، وبدأ الإبتعاد عن الكرة عقب مشاركته في "لا مؤاخذة".

وقال أحمد داش من خلال استضافته في خاصة من برنامج "صاحبة السعادة"،أنه بدأ في عالم الفن من خلال الإعلانات حيث دخل بالصدفة.

وكشف أحمد داش عن أكثر دور شعر به، وهو مشهد تذكره موت والده في مسلسل "طايع"، وأن عمرو عبد الجليل هو السبب في مشاركته في مسلسل "طايع".

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